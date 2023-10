250-metre viaduct, Maroge Tunnel to bypass slide-prone areas on Srinagar-Jammu highway: Gadkari

โ€œIn Jammu & Kashmir, we have successfully ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐š ๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ-๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐ฏ๐ข๐š๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐Ÿ-๐ฅ๐š๐ง๐ž) ๐ข๐ง ๐œ๐จ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ง๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐Ÿ‘๐Ÿ—๐Ÿ“-๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ (๐Ÿ-๐ฅ๐š๐ง๐ž) ๐Œ๐š๐ซ๐จ๐ ๐ž ๐“๐ฎ๐ง๐ง๐ž๐ฅ, at an estimated cost of โ‚น82 Crores,โ€ Gadkari said in a post on X.

He said this infrastructure is situated along the ๐‘๐š๐ฆ๐›๐š๐ง ๐ญ๐จ ๐๐š๐ง๐ข๐ก๐š๐ฅ ๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐๐‡-๐Ÿ’๐Ÿ’.