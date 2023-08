“Two(2) terror associates of JeM namely Arshad Mushtaq S/o Mushtaq Mangroo of Badibagh Pulwama & Suhail Majeed Mir S/o Abdul Majeed Mir of Machpuna Pulwama arrested by Srinagar Police & 02 grenades recovered from them. FIR 124 u/s 18,23,39 UAPA & 4,5 Explosive act at Parimpora PS,” Srinagar Police tweeted.