Urs of Khwaja Nizamuddin Aulia (RA) from November 12

Srinagar: The Urs Sharif of Hazrat Khwaja Nizamuddin Aulia (R.A) shall be observed from November 12 to November 16 at Dargah Sharif Ajmeer.

Peerzada Altamash Nizami in a statement has given the details of the programme.

Saturday, November 12 (16 Rabi-us-Sani) 6 pm - Tilawat-e-Quran pak, Fateha dua opening ceremony Urs sharif, Qawwali, distribution of langar and tabarrauk.

Sunday, November 13 (17 Rabi-us-sani) 8 pm - Tilawat-e-Quran Paak, Bari Raat, Special dua inside roza sharif, Distribution of langar and tabarruk.